Sağlık Bakanı Memişoğlu, KKTC Sağlık Bakanı Dinçyürek ile bir araya geldi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile bir araya geldi.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) programına eşlik ettiğini belirtti.

KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile bir araya geldiklerini bildiren Memişoğlu, görüşmede, sağlık alanında devam eden projeleri ele aldıklarını kaydetti.

Memişoğlu, paylaşımında "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim göz bebeğimizdir, canımızdan bir parçadır. Kıbrıs Türkü asla yalnız değildir, asla yalnız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.