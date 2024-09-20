Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde Akademik Açılış Dersi'ne Katıldı

ÜNİVERSİTENİN AKADEMİK DERSİ AÇILIŞINA KATILDI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastane ziyaretinin ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi FTR Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri MYO Akademik Açılış Dersi programına katıldı. Burada konuşan Bakan Memişoğlu, "Biz aynı zamanda sağlığın bilgisini de teknolojisini de üretmek zorundayız. Bizler bununla ilgili inanılmaz çabalıyoruz. Emin olun bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir ekosistem oluşturmaya çalışacağız sizin için. Ama özellikle sizler, dünyanın sağlık bilgisi konusunda aynı sağlık hizmetini sunan birkaç ülkesinden biri olduysak, bunu da başarmak zorundasınız. Onun için ben üniversitelerin, akademik insanların bu konuda büyük çaba harcamasını, bizim de idari olarak akademik camiaya destek verip yol açması gerektiğini düşünüyorum. Bizim ülke olarak, Türk toplumu olarak kadim medeniyetin varisleri olarak daha çok çalışmamız, daha çok üretmemiz gerekiyor" dedi.

Bakan Memişoğlu, "Biz iyilik, merhamet medeniyetimizi yeniden ayağa kaldıracaksak, yüzyıllar önce burada Ahilik sistemini kuran insanların cesareti ve bilgisini yeniden sizlerin taşıması gerekiyor. Hacı Bektaş'ların, Mevlana'nın, Yunus Emre'nin bilgisi kadar etik değerlerini, çalışkanlığını, insaniyetlerini dünyaya hüküm sürecek hale getirmek sizin zamanınızın, sizin kuşaklarınızın, sizin çocuklarınızın kuşaklarının yapabileceği bir şey. Biz sadece buna öncülük etmeye çalışıyoruz. Bugün 40 bin insanı, vahşi bir medeniyet herkesin gözü önünde yok edebiliyorsa bu, bizim çalışmamamız veya üretmememizin sebebidir. Birlikte olmamızı, daha çok bilgi üretip daha çok çalışmamızı gerektirir" ifadelerini kullandı.

'ÖZEL SEKTÖRDEKİ HEMŞİRELERİN ÖZLÜK HAKLARIYLA İLGİLİ BAZI DEĞİŞİKLİKLERE GİDECEĞİZ'

Bir öğrencinin sağlıktaki atamalarla ilgili sorusunu yanıtlayan Bakan Memişoğlu, "Çalışma şartları diyorsanız, şimdi herkes bakıyor. Bir genel cerrah olarak söyleyeyim bunu. Mesela nöbet tutmamam gerekiyor diyebilir miyim? Diyemem. Eğer nöbet tutmayacaksam genel cerrah olmamam lazımdı zaten. Sağlıkçının böyle bir durumu var. Özlük hakkı dediğiniz, çalışmayla ilgili ortamsa biz değiştiremeyiz onu. Ben genel olarak ameliyata da girmek zorundayım, nöbet de tutmak zorundayım. Mesleğin cilvesi bu. Özlük haklarıyla ilgili elimizden geleni yapıyoruz. Ama şu var; özellikle hemşire ve ebeler için söylüyorum. Türkiye'nin halen daha ebe açığı çok fazla. Sağlık yönetimindekiler için söylemiyorum. Ama hemşire ebe açığımız var. Bunu bilin diye söylüyorum. Hekim açığımız da var. Bu yapılanmalarla bizim bunlara ihtiyacımız var. Bugün özel sektör bize, 'hemşire yok' diye çok şikayette bulunuyor. Bunu bilin diye söylüyorum. Ama özel sektördeki hemşirelerin özlük hakları ve kurallarıyla ilgili bazı değişikliklere gideceğiz. Çünkü kamuda özlük hakları çok iyi, kötü değil. Ama özel sektörün bu konudaki çalışma prensiplerini biraz daha revize edeceğiz. Bunu size söz veriyorum" diye konuştu.