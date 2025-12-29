Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kahire'de Filistinli hastaları ziyaret etti
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Mısır'ın Kahire kentinde Nasser Hastanesi'nde tedavi gören Filistinli hastaları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Ziyarete hastane genel müdürü de eşlik etti.
Resmi temasları kapsamında Mısır'da bulunan Bakan Memişoğlu, başkentteki Nasser Hastanesine giderek, hastanede tedavi gören bazı Filistinli hastaları ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Ziyarette Bakan Memişoğlu'na hastanenin Genel Müdürü Mahmud Said eşlik etti.
Said, Memişoğlu ve beraberindeki heyete hastanenin farklı bölümlerini gezdirerek, özellikle kanser ve SMA tedavilerindeki hizmetler hakkında bilgi verdi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Kahire'deki temasları kapsamında Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile bir araya gelmesi bekleniyor.