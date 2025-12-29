Haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kahire'de Filistinli hastaları ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Mısır'ın Kahire kentinde Nasser Hastanesi'nde tedavi gören Filistinli hastaları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Ziyarete hastane genel müdürü de eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Mısır'ın başkenti Kahire'de Filistinli hastaları, hastanede ziyaret etti.

Resmi temasları kapsamında Mısır'da bulunan Bakan Memişoğlu, başkentteki Nasser Hastanesine giderek, hastanede tedavi gören bazı Filistinli hastaları ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Bakan Memişoğlu'na hastanenin Genel Müdürü Mahmud Said eşlik etti.

Said, Memişoğlu ve beraberindeki heyete hastanenin farklı bölümlerini gezdirerek, özellikle kanser ve SMA tedavilerindeki hizmetler hakkında bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Kahire'deki temasları kapsamında Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Amer Fouad Fouad Solyman - Güncel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı! İşte zirvenin sahibi

Süper Lig'de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı
Fenerbahçeli ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı

Ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı
Dominik Livakovic'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Livakovic'e hayatının şoku
Yalova'daki DEAŞ operasyonuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon sonrası düğmeye basıldı! Gözaltılar var
Süper Lig'de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı! İşte zirvenin sahibi

Süper Lig'de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı
Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı
Doğu buz kesti; 2 ilçe eksi 25 dereceyi gördü

Doğu buz kesti; 2 ilçe eksi 25 dereceyi gördü