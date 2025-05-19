Sağlık Bakanı Memişoğlu, Gürcistanlı Mevkidaşı ile Görüştü

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Gürcistanlı Mevkidaşı ile Görüştü
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gürcistanlı mevkidaşı Mikheil Sarjveladze ile Cenevre'de bir araya gelerek küresel sağlık gelişmeleri ve ikili iş birliğini değerlendirdi.

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cenevre'de Gürcistanlı mevkidaşı Mikheil Sarjveladze ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin, "Gürcistanlı mevkidaşım Sayın Mikheil Sarjveladze ve beraberindeki heyet ile bir araya geldik. Görüşmemizde küresel sağlıktaki güncel gelişmeleri, gelecek beklentilerini ve bölgesel fırsatları değerlendirme fırsatı bulduk. İkili görüşmelerimizin Türkiye ile Gürcistan'ın sağlık alanındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum." paylaşımını yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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