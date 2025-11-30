Haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Gençlerle 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' Kampanyasını Ele Aldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası çerçevesinde gençlerle bir araya gelerek sağlıklı yaşam ve kilo verme konusunda bilgilendirmede bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlığın "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasını çektikleri video ile esprili dille ele alıp sosyal medyadan paylaşan gençlerle buluştu.

Bakan Memişoğlu, Türkiye genelinde hayata geçirilen kişilerin boy ve kilo ölçümlerinin yapıldığı "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasını Mersin'den çektikleri video ile paylaşan gençlerle bir araya geldi.

Memişoğlu, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Şimdi yakaladım sizi çocuklar. Toplum sağlığını tehdit eden fazla kilo ile mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Bakan Memişoğlu, görüşmede gençlerden sağlıklı yaşam için kilo vermelerini ve kampanyaya destek olmalarını istedi.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
