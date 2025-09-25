Sağlık Bakanı Memişoğlu: Gazze'deki sağlık hakları ihlalleri kabul edilemez

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 80. BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Sağlık hakkı, insanlık onurunun en temel gereğidir. Ancak bugün Gazze'de yaşananlar, bu hakkın en vahşi şekilde ihlal edildiğini göstermektedir. Hastanelerin hedef alınması, ambulansların bombalanması ve sağlık çalışanlarının görev başında saldırıya uğraması, insanlığın ortak değerlerine aykırıdır. Sivillerin, özellikle çocukların ve kadınların, en temel sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılması kabul edilemez." dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ABD'de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Oturumu'nda, düzenlenen Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Ruh Sağlığı ve İyilik Halinin Teşviki Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı'da konuştu. Memişoğlu konuşmasında şunları kaydetti:

"Türkiye olarak sağlık sistemimizi reformlarla geliştiriyoruz"

"Bugün burada, bulaşıcı olmayan hastalıklar ve ruh sağlığı sorunlarını ele almak için bir araya gelmemiz, küresel dayanışmanın gücünü göstermektedir. Bu sorunlar yalnızca tıbbi değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik boyutlarıyla tüm insanlığın ortak yüküdür. Hastalıklarla etkili mücadelenin yolu; sağlıklı yaşamı teşvik eden, kapsayıcı ve güçlü sağlık sistemlerinden geçmektedir. Türkiye olarak biz de sağlık sistemimizi bu anlayışla güçlendiriyor, reformlarla geliştiriyoruz.

"Gelecek nesilleri koruyacak sürdürülebilir modeller oluşturuyoruz"

Birinci basamak sağlık hizmetlerimizi ve dijital sağlık uygulamalarımızı toplumun her kesimine erişebilir kıldık. Böylece kronik hastalıkların kontrolünde önleyici ve proaktif yaklaşımlar benimsiyoruz. 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz doğrultusunda, bireylerin sağlığını koruyan ve geliştiren bir sistemi inşa ediyoruz. Bağışıklama ve erken tanı programlarımızla gelecek nesilleri koruyacak sürdürülebilir modeller oluşturuyoruz. Böylece sadece bugünün hastalıklarını tedavi etmiyor, yarının risklerini de azaltıyoruz.Bulaşıcı olmayan hastalıklar ve ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele, tek bir ülkenin çabasıyla başarıya ulaşamaz. Bu küresel yükü azaltmak için hepimizin daha güçlü işbirliği yapması, kaynakları adil biçimde paylaşması ve ortak stratejiler geliştirmesi gerekmektedir.

"Çocukların ve kadınların, en temel sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılması kabul edilemez"

Sağlık hakkı, insanlık onurunun en temel gereğidir. Ancak bugün Gazze'de yaşananlar, bu hakkın en vahşi şekilde ihlal edildiğini göstermektedir. Hastanelerin hedef alınması, ambulansların bombalanması ve sağlık çalışanlarının görev başında saldırıya uğraması, insanlığın ortak değerlerine aykırıdır.Sivillerin, özellikle çocukların ve kadınların, en temel sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılması kabul edilemez.Türkiye olarak biz; dili, inancı ya da kimliği ne olursa olsun, her insanın yaşama ve sağlığa erişim hakkını savunmaya devam edeceğiz. Gazze'deki trajedinin uluslararası toplumun vicdanında karşılık bulması artık bir tercih değil, bir zorunluluktur.Gelin, hastanelerin hedef alınmadığı, ambulansların vurulmadığı; yaşamın ve umudun korunduğu adil bir dünya için birlikte hareket edelim."