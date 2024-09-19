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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Gaziler Günü'nde Tedavi Gören Gazileri Ziyaret Etti

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Gaziler Günü'nde Tedavi Gören Gazileri Ziyaret Etti
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gaziler Günü vesilesiyle Gaziler Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Bakan, sporcu gazilerle bir araya gelerek, onların gününü kutladı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Gaziler Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Gaziler Günü münasebetiyle hastanede tedavi gören gazilerimizin Gaziler Günü'nü tebrik etti. Hastane bünyesinde hizmet veren birimleri gezen Sağlık Bakanımız, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcusu gazilerimizle bir araya geldi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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