Sağlık Bakanı Memişoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'daki depreme ilişkin, "Şu anda hastanelerimizde 32 yaralımız var. Bunların 28'i İstanbul'da, diğerleri ise farklı şehirlerimizde. Yaralılarımızın durumları iyi, hayati tehlikeleri bulunmuyor." dedi.

Bakan Memişoğlu, Balkan Sağlık İş Forumu'na katılmak için geldiği Edirne'de gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yaralıların sağlık durumlarına ilişkin soru üzerine Memişoğlu, "Hastanelerimizde, depremin direkt etkisiyle herhangi bir yaralanmamız yok. Deprem esnasında veya sonrasında korku ve panikle kaçmaya, uzaklaşmaya çalışan vatandaşlarımızın yaralanmaları oldu. Şu anda hastanelerimizde 32 yaralımız var. Bunun 28'i İstanbul'da, diğerleri başka şehirlerimizde. Durumları iyi, hayati tehlikeleri yok. Özellikle ortopedik dediğimiz travmaya bağlı yaralanmalar." bilgisini verdi.

Memişoğlu, depremlerin Türkiye'nin bir gerçeğini olduğunu ifade ederek, "Bugün baktığınız zaman bizim için 6 Şubat depremleri de çok acı bir tecrübe ama Hatay'a, Maraş'a, Adıyaman'a gittiğiniz zaman sadece biz değil dünyanın herhangi bir yerinden bir ziyaretçi geldiği zaman deprem bölgesinde şaşkınlık içinde kalıyorlar. Çünkü bütün binaları neredeyse yenilenmiş." diye konuştu.

Deprem bölgesinde sağlık hizmetlerinin, deprem öncesine kıyasla daha iyi olduğunu, bunu daha da geliştireceklerini belirten Memişoğlu, "Ama 52 bin canı geri getiremeyeceğiz. Bu nedenle deprem öncesinde hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hazırlık yalnızca binalarla sınırlı kalmamalı, en önemlisi düşünce hazırlığı içinde nasıl hareket edeceğimizi ve ne yapmamız gerektiğini bilmeliyiz. Eğer çürük bir binada oturuyorsak ya da çürük bina yapıyorsak, bu bizim kabahatimiz olur. 'Deprem öldürmez, bina öldürür' diyoruz. Bu yüzden insanların düşünce tarzını ve hazırlığını depreme göre yapması gerekiyor. Aynı zamanda deprem esnasında nasıl hareket edileceğini ezbere bilmemiz şart." ifadelerini kullandı.

"Ekiplerimiz, hiçbir talimat beklemeden sahaya çıktı"

Bakan Memişoğlu, sağlık sisteminde "sıfırıncı saniyede" otomatik olarak nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda hazırlıklar yaptıklarını belirterek, " İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde ekiplerimiz, hiçbir talimat beklemeden sahaya çıktı. Helikopterlerimiz de kimseden talimat almadan sıfırıncı saniyede havalandı. Hastanelerimizi bölgesel olarak Türkiye'deki diğer hastanelerle eşleştirmiş durumdayız. Aynı zamanda aile hekimliklerini ve eczanelerimizi de planlamış bulunuyoruz. Büyük hastane olarak tanımladığımız 10 hastanemizi, deprem anında 12 saat boyunca kendi kendine yetebilecek şekilde hazırlamış durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün İstanbul'da daha önceden planlanmış bir deprem tatbikatı yapıldığını belirten Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O tatbikatta, İstanbul haricindeki 16 ilden doktor ve yönetici arkadaşlarımız hastanelere gelerek, deprem esnasında hangi yolla nereye gideceklerini öğrenmeleri için eğitimlere başladı. Herkesin bu hazırlığı yapması gerekiyor. Her vatandaşımızın hazırlıklı olması şart çünkü can kaybı telafi edilemez. 'Bize bir şey olmaz' anlayışı doğru değil. Deprem anında nasıl hareket edeceğimizi ve nasıl yapılar inşa etmemiz gerektiğini hep birlikte düşünmemiz lazım. Vatandaşlarımızın hazırlıklı olmasını tavsiye ediyoruz. 6,2 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı veya çökme yaşanmadı, ancak bu durum bizim için bir uyarıdır. Deprem olacak mı olmayacak mı bilim insanları tartışıyor, ancak ne olursa olsun bizim her zaman hazır olmamız gerekiyor. Birlikte hareket ederek, ayrıştırıcı tutum sergilemeden, siyasi tartışmaları karıştırmadan depreme karşı hazırlıklı olmamız şart."

Sağlık turizmi

Bakan Memişoğlu, sağlık turizmine yönelik verilen desteklere ilişkin soruya, Ticaret Bakanlığının sağlık turizmi konusunda birçok teşvik sağladığını ve bu teşviklerden yararlananların sayısının oldukça fazla olduğunu söyledi.

Sağlık turizmiyle ilgili mevzuat değişikliğine gidildiğini de anımsatan Memişoğlu, "Bu mevzuat değişikliğiyle, sağlık turizmi için gelen, onları getiren ve hizmet veren tüm sağlık kuruluşlarını ile yurt dışından gelen hastaları bir portal üzerinden takip edebilecek, hizmet kalitesini ve hasta memnuniyetini ölçebilecek bir sisteme geçiyoruz. Türkiye'ye gelen herhangi bir sağlık turisti, kendisine ne yapılacağını ve nasıl yapılacağını USHAŞ üzerinden 'HealthTürkiye' portalı aracılığıyla öğrenebilecek. Ayrıca bu süreçleri garanti altına alacağız." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, turistlerin sağlığıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığıyla işbirliği içinde çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "Sağlık hizmeti konusunda dünyanın sayılı ülkelerinden biriyiz. Ancak bazen rakiplerimiz veya kötü niyetli kişiler bu durumu dezenforme edebiliyor. Bunu önlemek için kaliteli sağlık hizmeti sunduğumuzu tüm dünyaya gösteriyoruz. Bu koordinasyon çalışmalarıyla da bunu açık bir şekilde ortaya koymuş olacağız." dedi.

"Sağlık turizmini lokomotif sektörlerden biri olarak görüyoruz"

Sağlık turizminin depremden etkilenmemesi için bir eylem planı olup olmadığına ilişkin soruya Memişoğlu, "Eylem planımızı izolatörlü hastanelerimiz ve güçlü altyapımızla dünyaya gösteriyoruz. Sağlık turizmi sadece İstanbul ile sınırlı değil; bugün Edirne, Antalya, Nevşehir, Diyarbakır, Rize ve Trabzon da en az İstanbul kadar iddialı. Türkiye'nin her yerinde sağlık hizmetini en iyi şekilde sunan bir altyapımız ve güçlü bir insan kaynağımız var. Bu nedenle sağlık turizmini lokomotif sektörlerden biri olarak görüyoruz." yanıtını verdi.

Memişoğlu, kamu hastanelerinin sağlık turizmindeki yeriyle ilgili soru üzerine, şunları kaydetti:

"Hepsi bu sürecin içinde olacak. Kamu hastaneleri, özel sektör, vakıf üniversiteleri, devlet üniversiteleri ve tıp merkezleri sağlık turizmine dahil edilecek. Aile hekimliğiyle ilgili bir mevzuat değişikliği yaptık. Artık turistler hastalandıklarında aile hekimliklerine başvurarak tedavi olabilecek. Biz sağlığı bir bütün ve entegre bir yapı olarak görüyoruz. Sağlık Bakanı olarak tüm sağlık kuruluşlarının bakanıyım. Sağlık hizmetini nasıl daha kaliteli vereceğimizin derdindeyiz. Sağlık bir bütündür; kamu ve özel sektör arasında ayrım yapmıyoruz. Bu nedenle tüm kuruluşlara aynı gözle bakıyoruz."