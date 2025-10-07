Sağlık Bakanı Memişoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, " Türkiye'de kilosu ideal olan insan sayısı yüzde 30 ve gerçekten çok az. Yüzde 65-70'e yakın insan kilolu." dedi.

Bakan Memişoğlu, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Organ bağışı işlemlerinin e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijital olarak yapılmasına yönelik düzenleme konusunda, "Bir organ bağışı, bir insanın hayatını kurtarmak demektir. Bugün Türkiye'de organ yetmezliğinden dolayı bekleyen yaklaşık 32 bin 500 insanımız var. Organ bağışının çok önemli olduğunu özellikle belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Memişoğlu, Türkiye'nin, organ nakli cerrahisinde çok ileri düzeyde olduğunu ve bu alandaki tecrübesini de birçok ülkeye aktarabildiğini belirterek, "Bugün senede 5 binin üzerinde organ nakil ameliyatları yapıyoruz. Bu ameliyatların çok büyük bir oranı canlıdan." bilgisini verdi.

Organ bağışının kolaylaştırılmasının teknik anlamda daha uygun hale gelmesi için düzenlemeye gidildiğini anlatan Memişoğlu, "Şu anda toplumu e-Devlet ve e-Nabız üzerinden tamamen vasiyet gibi organını bağışlayabilir hale getirdik. Bugün bu sistemlere girdiğiniz zaman organlarınızı bağışlayabiliyorsunuz. Birinci derece yakınlara da sizden sonra bir ihtiyaç olursa organ bekleme listesinde en öne gelmiş oluyor. Bağış yapanlar için de böyle bir avantaj sağlanmış oldu." diye konuştu.

Aile hekimliklerinin Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) dahil olması ve üniversite hastanelerinden randevu almaları konusundaki düzenlemeye değinen Memişoğlu, sağlık hizmetinin sunulduğu her yerde hem vatandaşın hem de sağlık çalışanlarının memnun olması için çalıştıklarını söyledi.

"Aile hekimliklerini güçlendirdik"

Memişoğlu, MHRS'nin çok iyi bir sistem olduğunu ancak bazı alanlarda yenilenmeye ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Son bir yılda, randevu bekleme oranlarını yüzde 82 oranında azalttık. Aile hekimliğini kuvvetlendirdik, ilaç yazımını artırdık. Şu anda 70'in üzerinde mevzuat değişikliği yaptık. Atamalarımızı da ona göre planladık." dedi.

Üniversite hastanelerinin de MHRS sistemine dahil olmasıyla vatandaşların aile hekimleri aracılığıyla öğretim üyelerinden randevu alabildiğini aktaran Memişoğlu, pilot olarak başlattıkları uygulamanın ardından yeni iller ve üniversitelerle de görüştüklerini belirtti.

Memişoğlu, aile hekimliklerinden randevu oranlarının yükselmeye başladığını dile getirerek, "Bizim önceliğimiz aile hekimliklerini kuvvetlendirip yüzde 70-80 hastanın orada ihtiyacının karşılanabilir hale gelmesidir. Aile hekimliklerine randevu alma sorunu yaşanan bazı branşlarda onlara hocalarımızla beraber hangi hastaların gönderilmesi gerektiğinin eğitimini de veriyoruz. Aile hekimliği çok stratejik ve çok önemlidir. Sizin bütün hastalıklarınızı birebir takip eden bir hekimden bahsediyoruz. Bu sistemi toplumumuzun kullanma alışkanlığını artırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Aile hekimlerinin imkanlarını da artırdıklarını ifade eden Memişoğlu, 1685 ilacın artık aile hekimleri tarafından yazılabilir hale getirildiğini söyledi.

"75 ilde aynı gün randevu veriyoruz"

Bakan Memişoğlu, hastanelerdeki randevu yoğunluğu ile ilgili soru üzerine de şu bilgileri verdi:

"3,5 milyon bekleyen randevuyu 300-400 bin bandına düşürmüş durumdayız. Yüzde 82-85 oranında da azaltmış durumdayız. Birkaç branş ve bazı illerde sorun yaşıyor olabiliriz. Bizim aslında randevu sorunumuz yok. Aile hekimine gittiğiniz zaman eğer gerçekten ihtiyacınız varsa aile hekimlerinin kontenjanları halen dolmuş değil. Her branşta aile hekimi sizinle ilgili isteği branştan ve istediği hastaneden randevu alabilir eğer ihtiyacınız varsa. Birkaç branşta kaldı onları da birkaç ay içinde halledeceğiz. O branşlarda bazen sıkıntı yaşıyoruz. 75 ilde aynı gün randevu veriyoruz. MR ve Tomografi konusunda da bir çalışma yapıyoruz."

"Türkiye'de kilosu ideal olan insan sayısı yüzde 30"

Ülke genelinde başlattıkları "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasında 10 milyon kişinin kilo ve boy ölçümlerini yaptıklarını bildiren Memişoğlu, "Türkiye'de kilosu ideal olan insan sayısı yüzde 30 ve gerçekten çok az. Yüzde 65, yüzde 70'e yakın insan kilolu. Bu konuyla ilgili bilimsel çalışma yapacağız." dedi.

Sigara kullanım oranlarına da değinen Memişoğlu, akciğer kanserinde Türkiye'nin dünyada ilk 3'te olduğunu bildirdi.

Memişoğlu, sigaranın kansere yol açtığının ispatlandığını vurgulayarak, sigarayı bırakmak isteyenlerin ALO 171'i arayabileceğini, mobil sağlık araçları ve sigara bırakma polikliniklerinden faydalanabileceğini söyledi.

Yurt genelinde 323 Sağlık Hayat Merkezi bulunduğunu, bu merkezlerden vatandaşların ücretsiz faydalanabileceğini aktaran Memişoğlu, "Sağlıklı Hayat Merkezlerimizdeki psikolog, diyetisyen ve fizyoterapistleri MHRS'de randevulu hale getiriyoruz birkaç hafta içerisinde." diye konuştu.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ücretsiz kanser taramaları yapılıyor

Kanser taramalarında başlatılan kampanyayla erken teşhisin önemine değinen Memişoğlu, Aile hekimliği ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ücretsiz kanser taramalarının yapıldığını belirtti.

Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunları yeteri kadar duyuramıyoruz belki bu bizim de eksikliğimiz olabilir. 40 yaşın üzerindeki 15 milyon insanımıza 40 milyona yakın SMS atarak merkezlerimize çağırdık ve tarama yaptık. Tarama yaptıklarımızdan 16 bin 800 insana erken kanser teşhisi koyuldu. Biz, kanser şüphesi olanların randevularını alarak hastanelere gönderdik. Hastanelerde öncelikli bakılmasını sağlatarak tedavi ettirdik."

Bakan Memişoğlu, sağlık personeli atamalarının bu sene itibarıyla tamamlandığını, yeni atamaların gelecek sene yapılacağını ifade etti.

Aşı temininde bir sıkıntı olup olmadığına ilişkin soru üzerine Memişoğlu, "Grip aşılarında teminle alakalı sıkıntımız yok." yanıtını verdi.

Memişoğlu, 65 yaş üzeri ve 5 yaş altı çocuklar ile kronik rahatsızlığı olanlar ve sağlık çalışanlarının da grip aşısından ücretsiz faydalanabileceğini söyledi.

"Geleneksel tıbbı çok daha etkin kullanacağız"

Toplu iş sözleşmelerindeki sağlık personeline kıyafet yardımına da değinen Memişoğlu, "2026 yılında itibaren çalışanlarımızın üniformalarını senede iki kez biz temin edeceğiz ve onlara vereceğiz. Bu konuda çalışmaları bitirdik, en kısa zamanda sağlık marketleri olsun, başka türlü organizasyonlarla çalışanlarımıza kendi kıyafetlerini standart olarak vereceğiz." şeklinde konuştu.

Aile hekimlerine belirli koşulları sağlamak şartıyla mesai dışı saatlerde geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama yapabilme imkanı getirileceğine ilişkin soru üzerine Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Biz bu konuda dünyada geleneksel tıbbın şartların, etik değerlerini oluşturmuş, eğitimlerini vermiş bir ülkeyiz. Bundan sonra geleneksel tıbbı çok daha etkin kullanacağız. Aile hekimliklerinde yaygın olsun istedik. Kanun da bunu yazdık mesai dışında özellikle cumartesi günü planlama şeklinde bugün fitoterapi ile akupunktur yapabilir hale getirdik. Bununla ilgili de 38 aile hekimliğini belgelendirdik daha da sayısını artıracağız. Bunların aynı zamanda da randevularını açacağız. İnsanlar gidip aile hekimliklerinde cumartesi günleri birkaç hafta içinde çok ucuz 200-250 lira civarında ücret ödeyerek akupunkturunu, gerektiği zaman fitoterapisini alabilir hale gelecek. Bunu daha da yaygınlaştıracağız."