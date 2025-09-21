Sağlık Bakanı Memişoğlu BM Genel Kurulu'na hitap edecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu çalışmalarına katılacak ve Genel Kurul'a hitap edecek.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD'ye gitti.

Memişoğlu, 25 Eylül'de gerçekleştirilecek BM oturumunda, küresel sağlık gündeminin en önemli başlıklarından "bulaşıcı olmayan hastalıklar" konusunda Türkiye'yi temsilen hitapta bulunacak.

Türkiye'nin koruyucu sağlık yaklaşımını, aile hekimliği uygulamalarını, erken tanı ve tarama programlarını, bağımlılıkla mücadelede yürüttüğü çalışmaları aktaracak olan Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde hayata geçirilen projelerle, vatandaşların daha sağlıklı bir geleceğe kavuşmasını hedeflediklerini ifade edecek ve Türkiye'nin sağlık alanındaki tecrübelerini uluslararası platformda paylaşacak.