Sağlık Bakanı Memişoğlu': 'Barış Medeniyetimizi Yeniden Dünyaya Hakim Kılacağız'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bugün dünyayı birbirine kırdırıp insanları vahşice öldürüp bundan nemalanıp dünyayı yönetmeye çalışan kötülüğe karşı daha çok üreteceğiz, çalışacağız. Barış medeniyetimizi yeniden dünyaya hakim kılacağız." dedi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki programın ardından Edremit ilçesine geçen Memişoğlu, AK Parti Van İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde katıldı.

Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen kongrede konuşan Memişoğlu, Van'ın güneşin ve medeniyetin kenti olduğunu söyledi.

Geçmişin bilinmesi, bugünün yaşanması, geleceğin planlanması gerektiğini belirten Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Sizler ülkemizi beraber yönettiğimiz dava arkadaşlarımızsınız. Çalışmalarınız ve verdiğiniz enerjiyle bizler buraları yönetiyoruz. Çoğu bilmiyor, geçmişi unutmamanız lazım, ülkede insanların 1980'lere kadar seçme seçilme hakkı 21 yaşına kadardı. Seçilme hakkı 2006'ya kadar 25 yaştı. Milletvekili olacaksınız, yaşınızın 30 olması lazımdı. 29 yaşındaki insanlar meclise giremiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız gençliğe güvendiği için şu an 18 yaşında milletvekili olabiliyorsunuz, seçip, seçebiliyorsunuz. Tarihimize bakın, bir imparatorluğu dize getirmiş, çağı değiştirmiş 21 yaşında Fatih Sultan Mehmet'ler gibi atalarımız var. 38 yaşında İstanbul'dan kalkıp Samsun'a çıkıp, ülkeyi kurtarma iddiası olan gençlerimiz var. Sizlerin hem geçmişi hem geleceği çok iyi bilmesi ve kendini geliştirmesi gerekiyor."

"Heyecanımızı hiç kaybetmeyeceğiz"

Memişoğlu, AK Parti gençliğinin kendisini geliştirerek ülkeyi çok daha iyi yerlere getireceğini ifade ederek, "Bugün bizler bir davanın insanlarıyız. Liderimizin Birleşmiş Milletlerin ortasında söylediği bir iddia var. Nedir o; 'Dünya 5'ten büyüktür.' Eğer bunu söylüyorsak, o zaman çalışacağız, üreteceğiz, birlikte hareket edeceğiz, heyecanımızı hiç kaybetmeyeceğiz. Sizlere güveniyoruz. Bugün biz varız yarın sizler varsınız. Kendinizi Türkiye'yi yönetmeye ve bu başarıyı devam ettirmeye hazırlayın. Gençliğimiz, partimiz heyecanını kaybetmeyecek. Bir olacağız, birlikte yürüyeceğiz." diye konuştu.

"Barış medeniyetimizi yeniden dünyaya hakim kılacağız"

AK Parti hükümetleri zamanında yapılan sağlık hizmetlerinden söz eden Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Şu an istediğiniz hastaneye ulaşabilir, istediğiniz tedaviyi ve ilacı her yerden alabilirsiniz. Yeter mi bunlar? Yetmez. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı kapsamında sağlığın teknolojisini, bilgisini üreteceğiz. Sizlerle daha çok çalışacağız. Bugün dünyayı birbirine kırdırıp, insanları vahşice öldürüp bundan nemalanıp dünyayı yönetmeye çalışan kötülüğe karşı daha çok üreteceğiz, çalışacağız. Barış medeniyetimizi yeniden dünyaya hakim kılacağız. Bizler gençlere de kendimize de güveniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bunu başarmaya söz verdik."

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da Van'ın genç bir nüfusa sahip olduğunu ifade etti.

Gençliğin olduğu yerde motivasyon ve heyecanın olduğunu dile getiren Türkmenoğlu, "Gençlik kollarımız ana gövdenin bir kolunu, kadın kollarımız da diğer kolunu oluşturuyor. Gençlerimiz sahada kadınlarımız da hanelerde olacak. Ana gövde işin organizasyonudur. Gençlerimizi çok önemsiyoruz. Yapacak çok işimiz var. Gençler uluslararası mecralarda ülkemizi yapay zekada, bilim ve teknoloji alanında başarıyla temsil edecek." şeklinde konuştu.

"Makamlar gelip geçicidir, kalıcı olan davamızdır"

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, "Makamlar gelip geçicidir, kalıcı olan davamızdır. AK Parti gençliği sorumluğunun farkında hareket ediyor. Seçim döneminde büyük desteklerini aldık. Kapı kapı dolaştılar. Van'da hep birlikte büyük bir kitle olacağız." ifadesini kullandı.

AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, koltukların emanet olduğunu ifade ederek, "Hepimiz bu koltuklarda gelip geçiciyiz, önemli olan inandığımız lidere ve onun davasına sadakatle hizmet etmektir. Bizler Türkiye Yüzyılı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışma arkadaşları, teşkilat mensupları olarak bu koltukların kıymetini bilmek zorundayız. Vatandaşlarımızın hizmetkarı olacağız. Mütevazi olalım, dik duralım, eğilmeyelim." dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre Müküs de kongrenin kente hayırlar getirmesini diledi.

Burak Gültepe'nin AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı olarak seçildiği kongreye, AK Parti Van İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Alpaslan, ilçe başkanları ve partililer katıldı.