Sağlık Bakanı Memişoğlu, Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu'nda konuştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, " Türkiye'de sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren tüm sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar, Sağlık Bakanlığı'mızın en önemli platformlarından Health Türkiye portalı ile entegre çalışacak." dedi.

Bakan Memişoğlu, sağlık turizminde Türkiye'nin bilgi ve deneyimlerini paylaşmak ve yeni işbirlikleri geliştirmek için Sağlık Bakanlığı Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) organizatörlüğünde Edirne'de bir otelde düzenlenen "Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu"nun açılışında konuştu.

Memişoğlu, Türkiye'nin gönül coğrafyasının merkezinde yer alan Balkanların, ekonomi, güvenlik ve sosyal kalkınma gibi konularda yakından işbirliği yapılan bir bölge olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Balkan devlet ve toplumlarının tamamıyla çok yönlü, uzun soluklu ve samimi ilişkiler yürüttüğünü ifade eden Memişoğlu, siyasi ilişkilerde istikrarın korunmasına öncelik verdiklerini, sağlık, ekonomi alanlarıyla sosyal ve kültürel alanlarda ilişkileri her geçen gün geliştirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık" modeliyle "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programını duyurduklarını ve bu programları da adım adım hayata geçirdiklerini ifade eden Memişoğlu, "Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz en önemli konulardan birini de ülkemizin sağlık turizmi alanında bir marka haline gelmesi olarak görüyoruz. Bugün Türkiye olarak sağlık tesis altyapılarımızın kapasitesi, sağlık sistemimizin erişilebilirliği, hekimlerimizin yetkinlik, tecrübe ve birikimi sayesinde sağlık alanında çok önemli bir noktada bulunuyoruz." diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, çok sayıda yabancı hastanın, Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Asya'dan Türkiye'ye gelip sağlık hizmetini aldığına işaret ederek, "Yurt dışında gurbetçi olarak bulunan vatandaşlarımız da sağlık sorunlarının çözümü için izin dönemlerini bekleyip Türkiye'de tedavi olmayı tercih ediyorlar. HealthTürkiye markasıyla yürüttüğümüz sağlık turizmi faaliyetleriyle önceki yıllarda 3 milyar dolarlık gelir seviyesine ulaştık." dedi.

Sağlık turizminin koordinasyonunu sağlamak amacıyla Bakanlık bünyesindeki USHAŞ'ı yeniden yapılandırdıklarını ifade eden Memişoğlu, "Türkiye'de sağlık sektöründeki tüm paydaşlarımızı, kısa adı USHAŞ olan kuruluşumuz aracılığıyla uluslararası alanda tanıtıyoruz ve kamu-özel tüm sağlık tesislerimizin sundukları hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarıyoruz. Özellikle, sağlıklı yaşam, geriatri, termal turizm gibi alanlarda atmakta olduğumuz yeni adımlarla birlikte inşallah önümüzdeki 4 yılın sonunda yıllık 20 milyar dolarlık bir gelir hedefliyoruz. Bu noktada paydaşlarımızla da görüşerek önemli bir reform çalışmasına da imza atmış bulunuyoruz." diye konuştu.

"HealthTürkiye markasına güvenen kimseyi güvencesiz bırakmıyoruz"

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğin, sağlık turizmi alanında ne kadar iddialı olunduğunu açık şekilde gösterdiğini vurgulayan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Yeni yaptığımız düzenleme ile sağlık turizmi alanında erişilebilirlik, kurumsallaşma, kalite, denetim, rehberlik, geri bildirim, hasta dostu yaklaşım, olası komplikasyonlara karşı en üst seviyede sorumlu bir vizyonu ön plana çıkartıyoruz. Bundan böyle Türkiye'de sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren tüm sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar, Sağlık Bakanlığı'mızın en önemli platformlarından HealthTürkiye portalı ile entegre çalışacak. İddialı bir yaklaşım içindeyiz. Sağlık turizmi kapsamında sunulan tüm hizmetler HealthTürkiye portalı üzerinden takip edilebilecek. Yurt dışından gelen hastalarımız aldıkları sağlık hizmetini bu portal üzerinden görüntüleyebilecek. Sağlık tesislerinde sağlık turizmi kapsamında ameliyathane ortamında yapılacak tüm cerrahi işlemler için komplikasyon sigortası yaptırılmasını zorunlu tutuyoruz. Çünkü sağlık hizmeti almak için HealthTürkiye markasına güvenen kimseyi güvencesiz bırakmıyoruz."

Her alanda olduğu gibi iletişimin sağlık turizmi noktasında önemli bir rol oynadığını belirten Kemal Memişoğlu, sağlık tesisi ve aracı kuruluşlardan hizmet alan her sağlık turisti için bir sorumlu personel belirlediklerini ve sunulan hizmetin takibini bu şekilde yaptıklarını söyledi.

"Misafirlerimizin görüşlerine büyük önem veriyoruz"

Memişoğlu, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren tüm aracı kuruluşları ve bu kapsamda sunulan hizmetleri USHAŞ aracılığıyla titizlikle takip ettiklerini dile getirerek, "Sağlık tesislerimizin TÜSKA tarafından oluşturulan uluslararası geçerliliğe sahip akreditasyon ve sertifikalara sahip olması konusunda büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Tüm sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar, hasta şikayet oranları ve memnuniyet anketleriyle değerlendirmeye tabi tutuluyor. Bu anlamda Türkiye'de sağlık hizmeti alan misafirlerimizin görüşlerine büyük önem veriyoruz. Elbette bu yeni düzenlemelerimizin hayata geçmesi noktasında titiz bir yaklaşım içinde olacağız." ifadesini kullandı.

Programa katılan Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Arben Taravari, Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki ilişkilerin göstermelik olmadığını söyledi.

Türkiye'nin sağlık alanında büyük ve güçlü yatırımları bulunan bir ülke olduğuna işaret eden Taravari, "Biz Türkiye'yi bir partner değil, bir kardeş olarak görüyoruz. Türkiye ile her alanda olduğu gibi sağlık alanlarında da işbirliğimizi artırmak istiyoruz." diye konuştu.

Bulgaristan Sağlık Bakanı Silvi Krilov da forumun sağlık ve sağlık turizmi alanında bilgi alışverişi için büyük imkan sağlayacağını belirtti.

Ortak coğrafyada yaşayanların ortak bir platformda fikir alışverişinde bulunmasının çok kıymetli olduğunu dile getiren Krilov, "Sorunların çözülmesi, ilişkilerin artırılması, sağlıklı bir hayat anlamına geliyor. Sağlıklı toplumlar ve refah düzeyinin artması da bu sürecin sonucudur. Dolayısıyla koordinasyonun ve ilişkilerin artırılması, ülkeler ve bölgeler bazında büyük önem taşıyor. Daha iyi sağlık sistemleri geliştirmemiz gerekiyor. Daha sağlıklı ve daha kaliteli sağlık hizmetleri sunmamız şart. Bu alanda Kovid-19 önemli bir tecrübe olmuştur. Sağlık için göstereceğimiz çaba sadece sağlık sektörü için değil, ülke genelindeki tüm sektörler için de öncelikli olmalıdır. Bu amaçla da uluslararası işbirliğini hızlandırmamız gerekiyor, çünkü yaşam çok dinamik." dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer de Edirne'nin geçmişte olduğu gibi bugün de her alanda bölgesel bir merkez olma misyonu taşıdığını ifade etti.

Sezer, Türkiye'nin Balkanlara ve Avrupa'ya açılan kapısı olan Edirne'nin, sahip olduğu 4 sınır kapısından yıllık 15 milyon yolcu ve 5 milyon araç giriş-çıkışıyla ülkenin yük ve insan trafiğinin üçte birini gerçekleştirdiğine işaret etti.

Trakya'nın 55 milyonluk Balkan coğrafyasına kısa mesafede olma avantajı bulunduğunu söyleyen Sezer, "Hava yolu, kara yolu ve demir yolu ağlarına yakın bir konumda bulunması, bölgemize Balkanların sağlık merkezi olma yolunda güçlü bir avantaj sağlamaktadır." dedi.

Konuşmaların ardından Sezer, Edirne Sarayı çini örneği bir tabloyu Bakan Memişoğlu'na hediye etti.

Bakan Memişoğlu da Bulgaristan Sağlık Bakanı Silvi Krilov'a ve Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Arben Taravari'ye günün anısına tablo takdim etti.

Memişoğlu, daha sonra forum alanında kurulan sağlık standlarını gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Programa, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile Balkan ülkelerinden çok sayıda üst düzey temsilci katıldı.