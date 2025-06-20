Sağlık Bakanı Memişoğlu, AK Parti Bolu İl Başkanlığı'nda konuştu Açıklaması

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Esasında hayallere sığmayan ve çoğu insanın düşüncesinde bile olmayan sağlık altyapısı ve hizmetine dönüşmüş ve gelişmiş durumdayız." dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Esasında hayallere sığmayan ve çoğu insanın düşüncesinde bile olmayan sağlık altyapısı ve hizmetine dönüşmüş ve gelişmiş durumdayız." dedi.

Bir dizi program için Bolu'da bulunan Memişoğlu, cuma namazını Yıldırım Beyazıt Camisi'nde kıldıktan sonra Yukarı Çarşı ve Taş Han esnafını ziyaret etti.

Daha sonra İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesini ve Merkez İzzet Baysal Sağlıklı Hayat Merkezi'ne ziyarette bulunan Memişoğlu, çocuklara karne hediyesi verdi, sağlıklı yaşama ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Memişoğlu, Bolu'da gerçekleştirilecek sağlık yatırımlarına ilişkin bilgi verdi.

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin dünyada örnek alınan sağlık hizmeti sunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bunu söylüyoruz ama çok da kolay bir süreç yaşamadık 23 senede. Türkiye bu süreci gerçekten inanılmaz liderlik süreciyle yönetti. Esasında hayallere sığmayan ve çoğu insanın düşüncesinde bile olmayan sağlık altyapısı ve hizmetine dönüşmüş ve gelişmiş durumdayız. Bunu belki anlatamıyoruz, tanıtımını yapamıyoruz ama bugün baktığınız zaman Türkiye'de 184 bin yatak kapasitesi sadece tek kişilik-çift kişilik, tuvaletli, banyolu hasta yatağı var ve yatakların hepsi son 20 senede yapılmış. 2002'de bu yataklardan özel sektör de dahil 10 bin bile yoktu, 8,5-9 kat artmış."

Memişoğlu, 2002'de insanların sağlık sisteminden hizmet alma imkanını bulamadığını anlatarak, "2002'de her vatandaşımız ortalama iki kez sağlıkla ilgili bir ihtiyacını karşılıyordu. Bugün Avrupa'nın ortalamasının çok üstüne çıktık, 12,4 kez her vatandaşımız sağlıkçıya ulaşabilir halde. Eskiden insanlarımız kalp ameliyatı olmak için bile başka ülkelere giderken, bugün o ülkelerdeki insanlar her türlü sağlık hizmetini almak için Türkiye'ye gelir hale gelmiş durumda. Sadece 1 senede insanlarımıza 1 milyar kez dokunan sağlık hizmetinden bahsediyoruz." diye konuştu.

Aynı zamanda koruyuculuk tarafında da geliştiklerini, 13 kalemde aşıyı ücretsiz yaptıklarını aktaran Memişoğlu, sağlıklı hayat merkezlerinde gerçekleştirilen hizmetlerden ve yeni aile hekimliği sisteminden bahsetti.

"Daha iyisini yapmak için çalışıyoruz"

Memişoğlu, sağlıkta daha da iyisini yapmak için çalıştıklarını vurgulayarak, Bolu'da da fiziki yapıları kısa zamanda yenileyeceklerini, planlamaları yaptıklarını anlattı.

Bakan Memişoğlu, kente gönderilen kanser teşhisi ve diğer hastalıkların tespitinde kullanılan Pet-CT cihazının yer belirlemesi yapıldıktan sonra hizmet vermeye başlayacağını dile getirdi.

Dünyada acı durumlara şahit olunduğuna, dünyanın zor bir dönemden geçtiğine işaret eden Memişoğlu, "Kendi sömürü düzenini devam ettirmeye çalışan medeniyet hakimiyeti var. Kötülük yapıyor esasında. Kötülükle de o medeniyetini, hakimiyetini sürdürmek istiyor. Geçmiş tarihimize baktığımız zaman medeniyet olarak hiçbir zaman ne sömürmüşüz ne de kötülük yapmışız, hep barış ve iyilik. Hükmettiğimiz, yönettiğimiz zaman da insanları mutlu, huzurlu etmişiz. Onun için biz iyilik medeniyetiyiz." ifadelerini kullandı.

Programda, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek ve AK Parti İl Başkanı Suat Güner de konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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