Sağlık Bakanı Memişoğlu, 3. Amerikan-Türk İş Dünyası Buluşmasında konuştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık hizmeti ve turizm alanındaki gelişimine dikkati çekerek, artık sağlık teknolojisi ve bilimi sektörlerinde üretim yapmayı ve bunları dünyaya kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Memişoğlu ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) ABD şubesi tarafından düzenlenen 3. Amerikan-Türk İş Dünyası Buluşmasında konuştu.

Memişoğlu, iyiliği, barışı, dostluğu ve kardeşliği içeren bir medeniyetin temsilcisi olduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dünya beşten büyüktür" diyerek esasında bu medeniyetin bir iddiasını ortaya koyduğunu ifade etti.

Bu iddianın, birlikte hareket edip üreterek, farklılıkları birleştirip zenginlik haline getirerek bu medeniyetin yeniden dünyada da söz sahibi olması olduğunu aktaran Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Onun için bizim medeniyetimizin bu dünyaya ihtiyacından çok bu dünyanın bizim medeniyetimizin yeniden söz sahibi olmasına ihtiyacı var. Bugün baktığımız zaman maalesef birçok yerde insanların birbirini katlettiği, katledildiği ve bundan bir kazanç elde eden bir medeniyetin hakim olduğunu görürsünüz. Onun için bizler iyilik tarafı, iyiliğin temsilcileri olarak bir araya gelip üretmeliyiz, birlikte hareket etmeliyiz."

Memişoğlu, Türkiye'nin sadece Anadolu'dan ibaret bir ülke ve millet olmadığına dikkati çekerek, "Onun için Amerika'dayız, onun için Avustralya'dayız, onun için Asya'dayız, onun için Afrika'dayız. Bizler iyiliğin temsilcileriyiz." dedi.

Sağlık alanında en iyi hizmeti sunan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirten Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 25 senede Türkiye'nin sağlık hizmetleri alanında gerçekten ulaşılabilirlik, kalite, altyapı ve sistem anlamında dünyanın örnek alınan ülkelerinden bir tanesi olduğunu dile getirdi.

Memişoğlu, artık sağlık hizmeti ve turizminin ötesinde sağlık teknolojisi ve bilimi alanında yeni şeyler üretmek ve dünyaya kazandırmakla mükellef olduklarını vurguladı.

"Koruyan, geliştiren, üreten sağlık sistemi"

Türkiye'nin sağlık alanındaki politikasının artık bu şekilde olduğuna değinen Memişoğlu, "Sağlık Türkiye Yüzyılı dediğimiz zaman sadece sağlık hizmetini kastetmiyoruz. Koruyan, geliştiren, üreten sağlık sisteminden de bahsediyoruz." diye konuştu.

Memişoğlu, ABD örneğinde milli gelirin artmasında en önemli sebebin üretim olduğuna işaret ederek, yeni fikirlerle ürünler üretip dünyaya pazarlamaları gerektiğini söyledi.

Yeni bilgileri ve fikirleri ekosistemleriyle ürün haline getireceklerini kaydeden Memişoğlu, iş insanlarına ve sanayicilerine sağlık alanına yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Memişoğlu, sadece Türkiye'ye sağlık hizmeti sunacak malzeme ve bilimi üretmeyeceklerini belirterek, bu nedenle yeni fikirlerin değerlendirilmesi sürecinde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını (TÜSEB) koordinasyon için görevlendirdiğini anlattı.

2026'da bilim insanları, sanayiciler ve üreticilerle ABD'ye ziyarette bulunacaklarını aktaran Memişoğlu, TÜSEB üzerinden yeni fikirlere yatırım yapılmasını ve sağlıkla ilgili yeni teknolojilerin desteklenmesini istediğini ifade etti.

Memişoğlu, bu konuya dair kendisiyle doğrudan iletişime geçilebileceğini de söyledi.

"Dünyada küresel, bölgesel barış tamamen yok olmuştur"

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgesel ve küresel sorunlar ile Gazze'de yaşananları buradan tüm dünyaya haykırabilmesinin "Türkiye'nin gücünden ve güçlü liderliğinden" geldiğini söyledi.

Yıldırım, Filistin'de "bir neslin yok edildiğini" belirterek, "Maalesef dünyada küresel, bölgesel barış tamamen yok olmuştur. Ukrayna'da, Rusya'da, Afrika'da, Filistin'de dünyanın birçok yerinde yaşanan olaylarda bunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin "hem Türkiye, hem Amerika hem de Kafkaslar, Orta Doğu, Balkanlar için bir fırsat kapısı aralayabileceğini" kaydeden Yıldırım, "Bugün Balkanlar'da 1991'deki soykırımdan sonra bir kriz yaşanmıyorsa, bir savaş yaşanmıyorsa bunun arkasında Türkiye'nin tutumu vardı. Recep Tayyip Erdoğan faktörü var." değerlendirmesini yaptı.

Yıldırım, ASKON'un Türkiye'nin dışında 50'den fazla ülkede faaliyet gösteren, iş insanlarının bir araya geldiği bir kuruluş olduğunu belirtti.

ASKON'un geçen 25 yıl içerisinde yurt içinde ve yurt dışında çok güzel faaliyetleri olduğunun altını çizen Yıldırım, özellikle ABD'deki faaliyetlerini çok daha ileriye taşıması için de ciddi potansiyeli bulunduğunu ve ASKON'un ABD şubesinin bunun farkında olduğunu vurguladı.

Binali Yıldırım, Türkiye'nin sadece Anadolu'da değil, bölge genelinde barış ve kalkınma sorumluluğu taşıdığına dikkati çekerek, "Dolayısıyla bu sorumluluğu yerine getirmek için Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeşçe ay yıldızlı bayrağımızın altında bu mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Gelecek Türkiye'nin ve Türk dünyasınındır"

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Yıldırım, bugün Türkiye'nin altyapısının gelişmiş ülkelerden daha iyi durumda olduğunu dile getirdi.

Yıldırım, yapay zekanın önemine işaret ederek, "Yapay zeka öyle bir şey ki elimizde ne var ne yok her şeyimize herkes vakıf olabilir. Buna müsaade etmeyecek milli ve yerli bir veri toparlama sistemine geçmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Gelecek Türkiye'nin ve Türk dünyasınındır. Türk dünyasına da yavaş yavaş beyaz adam, Avrupa, gelişmiş ülkeler çengel atmaya çalışıyor. Türkiye'nin rolünü kapmaya çalışıyorlar. Ama biz Türk Devletleri Teşkilatı olarak yaptığımız çalışmalarla burada onların kötü emellerinin de önüne geçmeye çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

ABD ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm Türk devletleri ülkelerinin Azerbaycan'ın Kebele şehrinde "Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi" için bir araya geleceğini aktaran Yıldırım, burada TDT'nin 2040 hedeflerinin gözden geçirileceğini söyledi.