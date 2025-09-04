Sağlık Bakanı Memişoğlu, 14 Bin 905 Hekimin Görev Yeri Belirlendi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ve 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret Kurası'yla 14 bin 905 hekimin görev yerinin belirlendiğini bildirdi.

Bakan Memişoğlu, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ve 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (eş ve sağlık) Kurası, noter huzurunda gerçekleştirilmiştir. Kuraya 1.724'ü uzman tabip ve 13.181'i tabip olmak üzere toplam 14 bin 905 hekimimiz katılmıştır. Kura ile görev yerleri belirlenen 14 bin 905 meslektaşıma yürekten başarılar diliyor, sonuçların ülkemiz, milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."