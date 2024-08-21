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Sağlık Bakanı: Maymun Çiçeği Ülkemizde Görülmedi

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, maymun çiçeği hastalığının ülkemizde görülmediğini açıkladı. Bakanlık olarak tedbirlerin alındığını ve gerektiğinde izolasyon uygulanacağını belirtti. Ayrıca, Covid gibi bir salgının oluşmayacağı konusunda kanaat olduğunu ve paniklemeye gerek olmadığını vurguladı.

ANKARA Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Maymun çiçeği şu anda ülkemizde yok

Maymun çiçeği şu anda ülkemizde yok, görülmedi. Bu konuda hastanelere başvuran insanlarımız oluyor. Ama şu ana kadar tanı koyulmadı. Eğer böyle bir tanı koyarsak bildireceğiz ve gereğini yapacağız izolasyonlar dahil.

Aşısından testine kadar neler yapılacağı konusunda bakanlık olarak alarmdayız. Korkuya ve paniğe gerek yok. Tedbir ve planlamalarla, yakın takiple şu andaki pozisyonumuzda devam edeceğiz.

Covid gibi salgına sebebiyet vermeyeceği, olsa dahi pandemi oluşmayacağı yönünde kanaat var. Tek tük görülebilir; ama bu salgın olmaz. Şu ada ekstra bir tedbire ihtiyacımız yok.

İnsanlar paniklemesinler, sağlıkçılar olarak her türlü tedbiri almış durumdayız. İnşallah ülkemize gelmez, gelirse de gereğini yaparız. Bu konuda insanların rahat olmasını istiyorum.

Covid aşısını kısa sürede üretebilen bir ülke her türlü aşıyı üretebilir. Gerektiği zaman bu aşıyı hem tedarik edebilecek, hem de üretebilecek gücümüz var. İnsanlar bu konuda tedirgin olmasın.

Sınır kapılarında ciltteki lezyonları tespit edebilecek, bu tür girişleri kontrol edebilecek insanlara daha hassas olmaları konusunda ifadede bulunduk. Bu konuda hassasiyet söz konusu gümrüklerde. Ama özel bir önlem ya da kısıtlama almayacağız.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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