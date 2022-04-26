Sağlık Bakanı Koca: "Yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz" - Haberler

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Sağlık Bakanı Koca: "Yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz"

AA - Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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Sağlık Bakanı Koca: 'Yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyetinin kaldırıldığını belirterek, "Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyetinin kaldırıldığını belirterek, "Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2 bin 604 olan vaka sayısından bu belli." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2 bin 604 olan vaka sayısından bu belli."

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Fahrettin Koca, Medya, Güncel, Haberler

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