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Sağlık Bakanı Koca: "(Türkiye'ye Gazze'den sevk edilecek hastalar) İlk defa Gazzeli olup Mısır'dan çıkan, bir başka ülkeye tedavi için gönderilen bu...

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Sağlık Bakanı Koca: "(Türkiye'ye Gazze'den sevk edilecek hastalar) İlk defa Gazzeli olup Mısır'dan çıkan, bir başka ülkeye tedavi için gönderilen bu hastalar olacak"

Sağlık Bakanı Koca: "( Türkiye'ye Gazze'den sevk edilecek hastalar) İlk defa Gazzeli olup Mısır'dan çıkan, bir başka ülkeye tedavi için gönderilen bu hastalar olacak"

Kaynak: AA / Güncel

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