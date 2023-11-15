Sağlık Bakanı Koca: "(Türkiye'ye Gazze'den sevk edilecek hastalar) İlk defa Gazzeli olup Mısır'dan çıkan, bir başka ülkeye tedavi için gönderilen bu...
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Sağlık Bakanı Koca: "(Türkiye'ye Gazze'den sevk edilecek hastalar) İlk defa Gazzeli olup Mısır'dan çıkan, bir başka ülkeye tedavi için gönderilen bu hastalar olacak"
Sağlık Bakanı Koca: "( Türkiye'ye Gazze'den sevk edilecek hastalar) İlk defa Gazzeli olup Mısır'dan çıkan, bir başka ülkeye tedavi için gönderilen bu hastalar olacak"
Kaynak: AA / Güncel