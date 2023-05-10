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Sağlık Bakanı Koca, Sultangazi'de esnafı ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca, Sultangazi'de esnafı ziyaret etti

Güncel Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi'de ziyaret ettiği esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi'de ziyaret ettiği esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Bakan Koca, Gazi Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde, esnafı dolaştı. Koca ile gündeme ve mesleki sorunlara ilişkin konuşan bir esnaf, "Şahsınızı ve sakinliğinizi çok beğeniyorum." dedi.

Koca, bir esnafın, ülkenin geleceğine dair sorusuna, "Beraber olursak, dışa karşı omuz omuza verirsek, bu toprakların, bu coğrafyanın bize yüklediği misyonun sorumluluğunun farkında olursak başaramayacağımız bir iş olmaz." yanıtını verdi.

İlçedeki vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Koca, bir öğrenci grubuyla da sohbet etti.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

Fahrettin Koca Sultangazi Güncel Haberler

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