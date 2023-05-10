Sağlık Bakanı Koca, Sultangazi'de engelli vatandaşlar ve aileleriyle buluştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özel gereksinimi olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için 10 ilde rehabilitasyon merkezleri kurulmaya başlandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özel gereksinimi olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için 10 ilde rehabilitasyon merkezleri kurulmaya başlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Koca, Sultangazi Belediyesinin düzenlediği programda, engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi.

Bakan Koca, buradaki konuşmasında, en büyük engelin zihinlerdeki bariyer olduğunu belirterek, "Özel gereksinimi olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak bizim sorumluluğumuz. 10 ilde rehabilitasyon merkezleri kurulmaya başlandı." bilgisini verdi.

Koca, yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla yapılan programda, engelli bireyler ve aileleriyle fotoğraf çektirdi.

Programa, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve ilçe yöneticileri de katıldı.