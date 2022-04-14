Sağlık Bakanı Koca, Sakarya'da soruları yanıtladı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 ilde yoğun bakımda yatan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hasta sayısının sıfır olduğunu bildirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Koca, Valiliği ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kovid-19 vaka sayıları ve salgının seyrine ilişkin soru sorulan Koca, salgının seyrinin bu dönemde giderek etkisini azaltmaya başladığını belirterek, "Özellikle sıfır vaka olan, sıfır yoğun bakım hastası olan illerimiz olmaya başladı. 19 ilimizde, yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır." diye konuştu.

"Endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı"

Bakan Koca, geçen yıl "Maskeli son yazımız olacak." dediğini hatırlatarak, "O dönem inanan çok olmamıştı. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o yaza giriyoruz. Giresun'da da 3 ay önce hatırlarsanız, 'Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle ifade ediyorum; en kötü günlerimiz geride kaldı, endişe etmeyiniz, müsterih olunuz.' diye bir konuşmam olmuştu. O dönemde de özellikle arkadaşlarımız, bilim insanı arkadaşlarımız dahil olmak üzere biraz endişeyle yaklaştılar. Yine aynı şeyi söylüyorum; endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun." ifadelerini kullandı.

Koca, "Bilim Kurulu çalışmalarına devam edecek mi?" şeklindeki soru üzerine Bilim Kurulu'nun haftaya toplanacağını dile getirdi.

Bilim Kurulu'nun haftaya en önemli toplantılarından birini yapacağını belirten Koca, "Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız." dedi.

Koca, maske uygulaması ve diğer tedbirlere ilişkin soruyu, "Özellikle maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da haftaya Bilim Kurulu bunu değerlendirmiş olacak. Bilim Kurulu özellikle haftaya, bugüne kadar yaptığı en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Bununla ilgili Bilim Kurulu sonrası zaten daha detaylı açıklamamız olacak." şeklinde cevapladı.