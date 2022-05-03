Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

AA - Kübra Kara - Güncel
 - Güncelleme:
Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi ve Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiğini belirtti.

Koca, "Hastalarımızla, nöbetçi hekim, hemşire ve sağlık çalışanlarımızla bayramlaştık. Geceyi, görevi başında geçiren bütün kardeşlerimin ve sağlık camiasının bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Kübra Kara - Güncel

Ramazan Bayramı, Şehir Hastanesi, Fahrettin Koca, Araştırma, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title