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Sağlık Bakanı Koca: Randevu sadakati her geçen gün artıyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Koordinasyon Kurulu toplantısında randevu sadakati, kapasite artışı ve MHRS gibi konuların ele alındığını belirtti. Randevu sadakatinin her geçen gün arttığını ve kapasite artışına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bakan Koca, onaylı randevu dönemine geçişin sağlık hizmeti almada yeni bir döneme işaret ettiğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Koordinasyon Kurulu toplantısında randevu sadakati, kapasite artışı ve MHRS gibi konuların ele alındığı belirterek, "Randevu sadakati her geçen gün artıyor, kapasite artışına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Görüyoruz ki onaylı randevu dönemine geçiş, sağlık hizmeti almada tam olarak yeni bir döneme geçiş oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Koordinasyon Kurulu'nun yeni toplantısını Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi için yaptıklarını bildirdi.

Paylaşımında toplantıda ele alınan konulara değinen Koca, şunları kaydetti:

"Toplantının Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili kısmında gündemimiz randevu sadakati ve kapasite artışı, görüntüleme ve ameliyathane verimliliği oldu. Toplantının Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili kısmında ise MHRS konusunun yanı sıra görüntüleme verimliliği ile birlikte fizik alana ilişkin durumu değerlendirdik.

Randevu sadakati her geçen gün artıyor, kapasite artışına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Görüyoruz ki onaylı randevu dönemine geçiş, sağlık hizmeti almada tam olarak yeni bir döneme geçiş oldu. Ülke genelinde elde ettiğimiz sonuçları yakında kamuoyu ile paylaşacağız."

Kaynak: AA / Güncel

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı MHRS Sağlık Güncel Haberler

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