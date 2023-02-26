SAĞLIK BAKANI KOCA, OSMANİYE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

SAĞLIK Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Osmaniye'deki çadır kentte depremzedeleri ziyaret etti. Bakan Koca, "Talebiniz olduğunda her türlü eksiği tamamlama noktasında yanınızdayız. Rabbim benzer felaketleri milletimize yaşatmasın" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği 11 il arasında yer alan Osmaniye'ye gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Koca, ilk olarak İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya katılarak kentteki sağlık çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Fahrettin Koca daha sonra Vali Erdinç Yılmaz, Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya ve Belediye Başkanı Kadir Kara ile birlikte Masal Park yanındaki alanda kurulan çadır kenti ziyaret etti. Oyuncak hediye ettiği çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Koca, depremzede aileleri de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.Devletin, bütün imkanlarıyla yaraları sarmak üzere seferber olduğunu kaydeden Bakan Koca, "Eksiğimiz olabilir mi olabilir. Talebiniz olduğunda her türlü eksiği tamamlama noktasında yanınızdayız. Rabbim benzer felaketleri milletimize yaşatmasın" diye konuştu.

YENİ DOĞMUŞ BEBEĞİ KUCAĞINA ALIP SEVDİ

Bakan Koca, bir başka çadır ziyaretinde ise yeni doğmuş bir bebeği kucağına alarak sevdi. Aile ile görüşen bakan Koca, geçmiş olsun dileklerini iletti. Koca, çadır kentte bulunan sahra hastanesindeki incelemesinin ardından yapımı tamamlanan ve yarın acil servisi hizmete açılacak olan 800 yatak kapasiteli Osmaniye Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Fahrettin Koca, daha sonra kentten ayrıldı. (DHA)