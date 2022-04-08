Sağlık Bakanı Koca: "Nisa bebekten sevindirici haber var" - Haberler

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Sağlık Bakanı Koca: "Nisa bebekten sevindirici haber var"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sağlık Bakanı Koca: 'Nisa bebekten sevindirici haber var'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Nisa bebeğin durumunda gelişme: Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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