Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı onaylı randevu sistemi uygulamaya başladı

HABER: ZEYNEP BOZUKLU / KAMERA: BERKİN GÜLSOY

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı onaylı randevu sistemi 13 Mayıs'ta uygulanmaya başladı. Bazı vatandaşlar, yeni sistemin sıkıntılara yol açacağını söylerken, bazıları ise sistemi olumlu bulduklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu onaylı randevu sistemi 13 Mayıs Pazartesi günü başladı. Yeni sistem ile hastalar, randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar MHRS uygulaması üzerinden ya da ALO 182 çağrı merkezini arayarak randevu saatini onaylıyor veya gelmeyeceğini bildirmek durumunda kalıyor. Vatandaşlar, yeni uygulamayla ilgili düşüncelerini ANKA Haber Ajansına anlattı.

İnan Arslan, şunları söyledi:

"Uygulama olarak kötü demiyorum. Ama bizim daha fazla sorunlarımız var, bunlara çözüm bulsunlar. Ankara'daki insanların büyük çoğunluğu onaylı randevu sistemini yapabilir. Çünkü belli bir eğitim seviyesi olan insanların bulunduğu bir yer. Ama küçük şehirlerde yaşayan çoğu insanın bunu başarabileceğini düşünmüyorum. Bu büyük sıkıntılara yol açacak."

"Kolay olan iş daha zorlaşmış"

Bir vatandaş, "Aslında randevuyu hastanede vermeleri lazım. Gideceğiz, tekrar kontrole geleceğiz, tekrar bir randevu almamız gerekecek. Kolay olan iş daha zorlaşmış gibi. Bana uygun gelmedi" dedi.

Başka bir vatandaş, "Onaylı randevu sistemini kullandım, memnunum. En azından randevusunu alıp gitmeyene de bir yaptırımı olduğu için boş yere meşgul etmemiş oluyorlar.

Kemal Kaplan, "Bence kullanışlı. Randevu aldığın gün eğer gidemezsen başka bir vatandaşın hakkına girmiş oluyordun" diye konuştu

Başka bir vatandaş ise, "Sistemi bir türlü oturtamıyoruz Türkiye'de. Bazı siyasiler diyor ya 'gözlerimize baktığınız zaman bir şeyleri güzel görürsünüz. İnsanların gözüne baktığınız zaman neler olduğunu görürsünüz. Hakikaten şu an acınacak durumdayız" dedi.