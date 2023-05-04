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Sağlık Bakanı Koca, Mamak Devlet Hastanesini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca, Mamak Devlet Hastanesini ziyaret etti

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mamak Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mamak Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, hastanede tedavi gören hasta ve sağlık çalışanlarını ziyaret ettiklerini, 2021'de hizmete açılan, 200 yatak kapasiteli hastanede günde ortalama 2 bin 500 hastaya bakıldığını belirtti.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel

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