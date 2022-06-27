Bakan Koca: Kullandığım bir cümle çarpıtıldı - Haberler

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Bakan Koca: Kullandığım bir cümle çarpıtıldı

Demirören Haber Ajansı - Umutcan Ören - Güncel
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Bakan Koca: Kullandığım bir cümle çarpıtıldı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni Malpraktis Yasasını hekimlere dünyadan örnek vererek anlatırken kullandığım bir cümle çarpıtıldı" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni Malpraktis Yasasını hekimlere dünyadan örnek vererek anlatırken kullandığım bir cümle çarpıtıldı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada hekimlerle yaptığı toplantıda kullandığı bir cümlenin çarpıtıldığını belirterek, "Yeni Malpraktis Yasasını hekimlere dünyadan örnek vererek anlatırken kullandığım bir cümle çarpıtıldı. 'Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz' cümlesi yasayı gerektiren süreci tarif ediyor. Gerçek videoda. Çarpıtma ise kasta girer" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - Güncel

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