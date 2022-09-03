Fahrettin Koca, Covid-19 Testinin Negatif Çıktığını Duyurdu

Covid-19'a yakalanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptırdığı test sonucunun negatif çıktığını açıkladı. Koca, "Programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü yaptığı açıklama ile pozitif çıktığını açıkladığı Covid-19 testinin dün negatife döndüğünü duyurdu. Koca, konuya ilişkin bugün sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Dün, Covid-19 testimin negatif çıktığı bilgisini aldım ve programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım. Geçmiş olsun dileklerini ileten veya bizzat arayan tüm dostlara, dost gibi aziz vatandaşlarımıza ilgileri için teşekkür ediyorum."