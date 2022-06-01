Bakan Koca: Covid-19 tablosu haftalık olarak yayınlanacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Koca: Covid-19 tablosu haftalık olarak yayınlanacak

Demirören Haber Ajansı - Fatih Poyraz - Güncel
 - Güncelleme:
Bakan Koca: Covid-19 tablosu haftalık olarak yayınlanacak

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, günlük yayınlanan Covid-19 tablosunun, 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak yayınlanacağını duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, günlük yayınlanan Covid-19 tablosunun, 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak yayınlanacağını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 tablosu, 1 Hazirandan itibaren haftalık olarak, yine 'http://covid19.saglik.gov.tr' adresi üzerinden yayınlanacak." dedi.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel

Sağlık Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title