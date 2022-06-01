Bakan Koca: Covid-19 tablosu haftalık olarak yayınlanacak - Haberler

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, günlük yayınlanan Covid-19 tablosunun, 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak yayınlanacağını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 tablosu, 1 Hazirandan itibaren haftalık olarak, yine 'http://covid19.saglik.gov.tr' adresi üzerinden yayınlanacak." dedi.