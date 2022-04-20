Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi! - Haberler

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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi!

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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