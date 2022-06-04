Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da maymun çiçeği şüphesiyle test yapılan 4 kişinin test sonucunun negatif olduğunu, Türkiye'de maymun çiçeği tanısı... - Haberler

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da maymun çiçeği şüphesiyle test yapılan 4 kişinin test sonucunun negatif olduğunu, Türkiye'de maymun çiçeği tanısı... Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da maymun çiçeği şüphesiyle test yapılan 4 kişinin test sonucunun negatif olduğunu, Türkiye'de maymun çiçeği tanısı konmuş hasta olmadığını bildirdi. Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da maymun çiçeği şüphesiyle test yapılan 4 kişinin test sonucunun negatif olduğunu, Türkiye'de maymun çiçeği tanısı konmuş hasta olmadığını bildirdi. AA / İsa Toprak - Güncel Güncel Haberler

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