Sağlık Bakanı Koca Hatay merkezli depremden etkilenenleri sahra hastanesinde ziyaret etti Güncel Haberler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay merkezli depremden etkilenenleri sahra hastanesinde ziyaret etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay merkezli depremden etkilenenleri sahra hastanesinde ziyaret etti. Bakan Koca, Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulu sahra hastanesine gitti. İlgililerden bilgi alan Koca, yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Güncel Kaynak: AA / Halis Akyıldız Fahrettin Koca Hatay Güncel Haberler

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