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Sağlık Bakanı Koca: "Hatay'da 2 bin 749 binanın yıkılmış olduğunu tespit ettik. 2 bin 902'si arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 9 bin 823...

Güncel Haberler

Sağlık Bakanı Koca: 'Hatay'da 2 bin 749 binanın yıkılmış olduğunu tespit ettik. 2 bin 902'si arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 9 bin 823...

Sağlık Bakanı Koca: "Hatay'da 2 bin 749 binanın yıkılmış olduğunu tespit ettik. 2 bin 902'si arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 9 bin 823 kişi görev yapıyor.

Sağlık Bakanı Koca: " Hatay'da 2 bin 749 binanın yıkılmış olduğunu tespit ettik. 2 bin 902'si arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 9 bin 823 kişi görev yapıyor."

Kaynak: AA / Güncel

Hatay Güncel Haberler

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