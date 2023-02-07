Sağlık Bakanı Koca: "Hatay'da 2 bin 749 binanın yıkılmış olduğunu tespit ettik. 2 bin 902'si arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 9 bin 823 kişi görev yapıyor.

Sağlık Bakanı Koca: " Hatay'da 2 bin 749 binanın yıkılmış olduğunu tespit ettik. 2 bin 902'si arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 9 bin 823 kişi görev yapıyor."