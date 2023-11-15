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Sağlık Bakanı Koca, Gazze'ye yönelik sağlık yardımları ile kanser hastalarının Türkiye'ye naklini görüşmek üzere Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar ile...

Sağlık Bakanı Koca, Gazze'ye yönelik sağlık yardımları ile kanser hastalarının Türkiye'ye naklini görüşmek üzere Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar ile Kahire'de bir araya geldi.