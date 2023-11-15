Sağlık Bakanı Koca, Gazze'den çocukların ve kanser hastalarının önce Mısır'a sevk edileceğini, ikinci etapta bazı hastaların ambulans uçakla...
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Sağlık Bakanı Koca, Gazze'den çocukların ve kanser hastalarının önce Mısır'a sevk edileceğini, ikinci etapta bazı hastaların ambulans uçakla Türkiye'ye getirileceğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, Gazze'den çocukların ve kanser hastalarının önce Mısır'a sevk edileceğini, ikinci etapta bazı hastaların ambulans uçakla Türkiye'ye getirileceğini bildirdi.
Kaynak: AA / Güncel