Sağlık Bakanı Koca, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde bir araya geldiği hemşirelerin "12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü"nü kutladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi ziyaretimizde hemşire arkadaşlarımızla bir araya gelerek kendilerinin 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nü kutladık, sağlık çalışanı arkadaşlarımızla sohbet ettik." bilgisini verdi.

Ziyaretinde, hastalara "geçmiş olsun" dileklerini sunarak, onların durumları hakkında bilgi aldıklarını aktaran Koca, "Sağlık hizmetlerinde son derece iyi durumdayız. Çok daha iyi olacağız." ifadesini kullandı.

Koca, ilçedeki programı kapsamında Esenyurt esnafıyla da bir araya geldi.