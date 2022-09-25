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Sağlık Bakanı Koca, Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı

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Sağlık Bakanı Koca, Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şifa nasıl oluyor da ağırlığı miligramlarla ölçülen ilaçta bizi bekliyor? Buna benzer pek çok sorunun cevabı, ilaçların etkin maddesini üreten, ilacı hastalara sunan eczacılarda." ifadesini kullandı.

Koca, mesajında 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

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