Sağlık Bakanı Koca, Dünya Ebeler Günü'nü kutladı
AA - Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin doğum sırasında gerçekleşen anne ve bebek kaybı oranını en alt düzeylere indiren ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Bu başarıda ebelerimize çok şey borçluyuz. 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin doğum sırasında gerçekleşen anne ve bebek kaybı oranını en alt düzeylere indiren ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Bu başarıda ebelerimize çok şey borçluyuz. 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Doğum sırasında gerçekleşen anne ve bebek kaybı oranını en alt düzeylere indiren bir ülke olarak, bu başarıda ebelerimize çok şey borçluyuz. Annelere hamilelik sürecinde, doğumda yardım eden ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü kutlu olsun."
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel