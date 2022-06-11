Sağlık Bakanı Koca, doktora şiddet davasının sonucunu paylaştı Açıklaması - Haberler

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Sağlık Bakanı Koca, doktora şiddet davasının sonucunu paylaştı Açıklaması

AA - Elif Küçük - Güncel
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Sağlık Bakanı Koca, doktora şiddet davasının sonucunu paylaştı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mart ayında İstanbul'daki bir hastanede doktora şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan sanığın aldığı cezayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mart ayında İstanbul'daki bir hastanede doktora şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan sanığın aldığı cezayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul Haseki Araştırma ve Eğitim Hastanesi Adli Tıp Biriminde, 27 Mart'ta bir doktor arkadaşımızın maruz kaldığı şiddet olayının davası sonuçlandı. Suçlu, 60'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, tek celsede ve hiçbir ceza indirimine gidilmeden 3 yıl hapisle cezalandırıldı." bilgisini verdi.

AA / Elif Küçük - Güncel

Fahrettin Koca İstanbul Güncel Haberler

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