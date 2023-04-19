Sağlık Bakanı Koca'dan Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ilişkin paylaşım Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi dışındaki sıcak su kazanının patlaması sonucu hasar oluştuğunu, yaralanan olmadığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, hastane dışında bulunan sıcak su kazanı henüz tespit edilemeyen bir sebeple patlamış, ilgili bölümde maddi hasar oluşmuştur. Olayda yaralanan kimse yoktur. Hastanenin faaliyetinin etkilenmesi söz konusu değildir. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.