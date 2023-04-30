Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sağlık Bakanı Koca'dan Tel Abyad'daki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan Tel Abyad'daki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması

Güncel Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki polis noktasında patlayıcı malzemelere müdahale ederken yaşanan patlamada yaralanan 7 polisin Şanlıurfa'ya nakledildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki polis noktasında patlayıcı malzemelere müdahale ederken yaşanan patlamada yaralanan 7 polisin Şanlıurfa'ya nakledildiğini bildirdi.

Koca, Suriye'deki patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Tel Abyad'da meydana gelen patlamada özel harekat mensubu 2 polisin şehit olduğunu ve 7 polisin yaralandığını aktaran Koca, şöyle devam etti:

"Yaralılar, 8 ambulans ve 2 UMKE timi ile Şanlıurfa'ya nakledildi. Şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; yakınlarına, milletimize, polis camiasına başsağlığı diliyor, yaralılara geçmiş olsun diyorum. Bir an önce şifa bulmaları için elimizden geleni yapacağız."

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

Fahrettin Koca Şanlıurfa Suriye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title