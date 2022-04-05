Sağlık Bakanı Koca'dan Nisa Mihriban bebek açıklaması Açıklaması - Haberler

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Sağlık Bakanı Koca'dan Nisa Mihriban bebek açıklaması Açıklaması

AA - Ahmet Sertan Usul - Güncel
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Sağlık Bakanı Koca'dan Nisa Mihriban bebek açıklaması Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik'te terk edilmiş halde bulunan Nisa bebeğin, hayati sağlık sorunları yaşamasının üzüntüsünü hissettiklerini belirtti.

PENDİK, İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik'te terk edilmiş halde bulunan Nisa bebeğin, hayati sağlık sorunları yaşamasının üzüntüsünü hissettiklerini belirtti.

Bakan Koca, "Acil Tıp Teknikeri Büşra'nın adını koyduğu terk edilmiş Nisa bebek, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip ediliyor. Acil Tıp Teknikeri Büşra ve Nisa bebeği evlat yerine koyan herkes adına üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Olayın geçmişi

İstanbul'un Pendik ilçesinde 29 Mart'ta boş arazide terk edilmiş bebek olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

Olay yerine giden sağlık ekibinin içinde yer alan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebek, ambulansla Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine kaldırılmıştı.

Nisa bebek, 30 Mart'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı bakımevine gönderilmesinin ardından 31 Mart'ta solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle hastaneye tekrar kaldırılmıştı.

AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Fahrettin Koca, Pendik, Mart, 112, Güncel, Haberler

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