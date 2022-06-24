Sağlık Bakanı Koca'dan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

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Sağlık Bakanı Koca'dan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması

AA - Hamdi Çelikbaş - Güncel
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Sağlık Bakanı Koca'dan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınından 29 kişinin etkilendiğini ve 12'sinin ambulanslarla hastaneye sevk edildiğini belirterek, tedavisi devam eden 2 kişi bulunduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınından 29 kişinin etkilendiğini ve 12'sinin ambulanslarla hastaneye sevk edildiğini belirterek, tedavisi devam eden 2 kişi bulunduğunu bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Marmaris'e bağlı Hisarönü Mahallesi Bördübet bölgesindeki orman yangınından etkilenenler olduğunu açıkladı.

Son durum itibariyle yangından 29 kişinin etkilendiğini aktaran Koca, "12 kişi olay yerindeki ambulanslarla hastaneye nakledildi, 17 kişi ise nakle ihtiyaç duymadı. Hastanede tedavisi devam eden 2 kişi var." ifadesini kullandı.

AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Fahrettin Koca Marmaris Twitter Muğla Güncel Haberler

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