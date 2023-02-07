Sağlık Bakanı Koca'dan Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklama Açıklaması Güncel Haberler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde yaralananlara ve hasta depremzedelere ilk tıbbi müdahalenin sahra çadırlarında yapıldığını, ardından hastanelere nakillerin sağlandığını bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde yaralananlara ve hasta depremzedelere ilk tıbbi müdahalenin sahra çadırlarında yapıldığını, ardından hastanelere nakillerin sağlandığını bildirdi. Twitter hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralananlara yapılan müdahaleye ilişkin açıklamada bulunan Koca, şunları kaydetti: "Afetin yaşandığı şehirlerimizde yaralılara ve hasta depremzedelere ilk tıbbi müdahale, kurulan sahra çadırlarında yapılıyor. İlk müdahalenin ardından hastanelere nakiller sağlanıyor. Acımızı azaltmak için tüm gücümüzle sahadayız." Kaynak: AA / Güncel Fahrettin Koca Kahramanmaraş Twitter Güncel Haberler

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