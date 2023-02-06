Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklama Açıklaması Güncel Haberler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki kar yağışında acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için 342 ambulans ve 17 UMKE aracının İstanbulluların hizmetinde olacağını bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki kar yağışında acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için 342 ambulans ve 17 UMKE aracının İstanbulluların hizmetinde olacağını bildirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuz koşullara karşı teyakkuzda olduklarını belirtti. Koca, "Acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için 112 Acil ve UMKE ekiplerimiz göreve hazır. 342 ambulans 1016 personeliyle, 17 UMKE aracı 36 personeliyle İstanbulluların hizmetinde olacak." bilgisini verdi. Kaynak: AA / Güncel Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi İstanbul Güncel Haberler

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