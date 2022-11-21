Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağlık Bakanı Koca'dan, Gaziantep Karkamış'taki terör saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncel Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan, Gaziantep Karkamış'taki terör saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep Karkamış'a terör örgütü tarafından yapılan havan topu saldırısı sonucu 2 kişinin vefat ettiğini, 19 kişinin yaralandığını belirterek, tedavisi tamamlanan 12 yaralının taburcu edildiğini, 2'si ağır 7 yaralının tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep Karkamış'a terör örgütü tarafından yapılan havan topu saldırısı sonucu 2 kişinin vefat ettiğini, 19 kişinin yaralandığını belirterek, tedavisi tamamlanan 12 yaralının taburcu edildiğini, 2'si ağır 7 yaralının tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep Karkamış'a terör örgütünce yapılan havan topu saldırısında biri çocuk, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin yaralandığını kaydetti.

Bakan Koca, "Tedavisi tamamlanan 12 yaralı taburcu oldu. 7 kişinin tedavisi ise devam ediyor, 2'sinin durumu ağır. Saldırının akabinde 18 ambulans, 5 UMKE timi, toplam 84 sağlık personeli olay yerine görevlendirilmiş, acil müdahalelerin ardından yaralılar hastanelere yetiştirilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Fahrettin Koca Gaziantep Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title