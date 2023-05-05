Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Dünya Ebeler Günü' paylaşımı Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan "Dünya Ebeler Günü" paylaşımı Açıklaması

Güncel Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birer "mucize işçisi" olarak tanımladığı ebelerin, Dünya Ebeler Günü'nü kutladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birer "mucize işçisi" olarak tanımladığı ebelerin, Dünya Ebeler Günü'nü kutladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dünyaya geliş anlarının tanığı ebeler, birer mucize işçisidir. Evlatlarımızın ilk şefkat kucağıdır. Her birinin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü kutlu olsun. Anne ve çocuk sağlığına verdikleri emekle, güçlenen sağlık sisteminde daha da önemli bir konuma gelecekler."

Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Fahrettin Koca Dünya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title