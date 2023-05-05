Sağlık Bakanı Koca'dan 'Dünya Ebeler Günü' paylaşımı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birer "mucize işçisi" olarak tanımladığı ebelerin, Dünya Ebeler Günü'nü kutladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dünyaya geliş anlarının tanığı ebeler, birer mucize işçisidir. Evlatlarımızın ilk şefkat kucağıdır. Her birinin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü kutlu olsun. Anne ve çocuk sağlığına verdikleri emekle, güçlenen sağlık sisteminde daha da önemli bir konuma gelecekler."