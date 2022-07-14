Sağlık Bakanı Koca'dan "Doktorlar saygıyı hak ediyor" paylaşımı - Haberler

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Sağlık Bakanı Koca'dan "Doktorlar saygıyı hak ediyor" paylaşımı

AA - Özcan Yıldırım - Güncel
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Sağlık Bakanı Koca'dan 'Doktorlar saygıyı hak ediyor' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorların saygıyı hak ettiğini belirterek, "Biz saygımızı gösterelim." çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorların saygıyı hak ettiğini belirterek, "Biz saygımızı gösterelim." çağrısında bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, #DoktorumaSaygı etiketini kullanarak şunları kaydetti:

"Bir doktorun, 'Bu hasta da sancıları hak ediyor' dediği duyulmuş mu? 'Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor' cümlesi, suçun, kıymet bilmezliğin ta kendisidir. Doktorlar saygıyı hak ediyor. Biz saygımızı gösterelim."

AA / Özcan Yıldırım - Güncel

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