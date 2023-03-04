Sağlık Bakanı Koca'dan depremde seferber olan sağlık çalışanlarına teşekkür Açıklaması Güncel Haberler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk günden itibaren afet şehirlerine koşup binlerce insanın imdadına yetişen sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk günden itibaren afet şehirlerine koşup binlerce insanın imdadına yetişen sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Koca, sosyal medya hesabından Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan, Türkiye'nin sağlık ordusunun deprem bölgesindeki çaba ve fedakarlıklarının anlatıldığı videoyu paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "İlk günden itibaren afet şehirlerine koşan, binlerce insanın imdadına yetişen sağlık profesyonelleri hayatlarının en olağan dışı deneyimlerini yaşadı. Telefon ışığında doğum yaptıran arkadaşımız da oldu, kepçe kovasına binerek hasarlı binadan yaralı kurtaran da. Minnetimiz büyük." mesajına yer verdi. Kaynak: AA / Güncel Fahrettin Koca Anadolu Ajansı Kahramanmaraş Güncel Haberler

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